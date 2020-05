Juventus, Di Canio: «Alex Sandro oggi è il lontano parente di se stesso»

Paolo Di Canio boccia Alex Sandro e i terzini della Juventus per il loro scarso rendimento: la riflessione dell’opinionista

Paolo Di Canio a Sky Calcio Club si è soffermato sulla difficoltà dei terzini in Serie A, evidenziando le prestazioni insufficienti di Alex Sandro. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore riprese da SOS Fanta.

«Oggi voglio parlare di terzini. Nel Bayern c’è Alphonso Davies che ha una capacità di portare palla, la prepotenza, è devastante. Fisicamente e non solo, incredibile. Bergomi ce lo diceva spesso, le difficoltà in Italia di avere ricambi come terzini, bisogna sempre adattare. Guarda la Juve con De Sciglio e Cuadrado, per dire. A sinistra hanno Alex Sandro che 5 anni fa mi faceva impazzire, adesso è il lontano gemello, cugino, parente di quello lì».