Juventus, Di Maria torna ad allenarsi in gruppo

Angel Di Maria, dopo aver saltato la trasferta contro la Cremonese, è tornato ad allenarsi con la squadra. I dettagli

Come riportato da Sky Sport, Angel Di Maria è tornato ad allenarsi in gruppo. L’argentino, dopo la conquista del Mondiale con l’Argentina, aveva saltato la trasferta contro la Cremonese per una contusione alla caviglia rimediata in allenamento.

A meno di nuove ricadute, il numero 22 della Juventus dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro l’Udinese.