Juventus, discorso di Arthur ai compagni del Barcellona: le sue parole

Arthur, in procinto di passare alla Juventus la prossima stagione, avrebbe fatto un discorso ai suoi compagni del Barcellona

Ieri le visite mediche al J Medical, poi subito a Barcellona per rivestire per questi ultimi mesi il blaugrana. Questa la giornata di ieri di Arthur, oramai prossimi calciatore della Juventus. E se c’erano dubbi sul suo rendimento in Catalogna, oggi sarebbero stati tutti confutati.

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il centrocampista brasiliano, prima della seduta di allenamento di questa mattina, avrebbe tenuto un discorso alla squadra. Arthur avrebbe confessato di aver firmato con la Juventus, ma avrebbe promesso anche massimo impegno da qui al termine dell’intera stagione al Barcellona.