Juventus, discorso nello spogliatoio nel derby: ecco cosa si sono detti

Nel derby contro il Torino, la svolta della Juventus è arrivata nello spogliatoio: cosa si sono detti i giocatori durante l’intervallo nel derby della Mole, vinto dai bianconeri in rimonta

La scintilla scattata nell’intervallo di Juventus-Torino si è riversata nel secondo tempo del derby della Mole ma soprattutto nell’impresa al Camp Nou contro il Barcellona. L’edizione odierna di Tuttosport ha provato a delineare il concetto espresso da giocatori e allenatore nello spogliatoio tra primo e secondo tempo.

«Si può perdere o pareggiare, ma non in questo modo. Siamo la Juve, la squadra che ha vinto di più negli ultimi nove campionato, vestire questa maglia non significa automaticamente vincere, ma impone il massimo dell’impegno di ognuno. La Juventus non può scendere in campo così molle, priva di basilare agonismo e della voglia di vincere».