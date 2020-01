Juventus, Douglas Costa: «Prima o poi tornerò in Brasile ma posso fare anche molto in Europa»

Juventus, le parole di Douglas Costa in merito ad un suo possibile ritorno in Brasile precisamente al Gremio

Lunga e interessante intervista quella del calciatore della Juventus Douglas Costa. Il brasiliano ha parlato di molti temi ai microfoni di Dazn e tra i tanti c’è anche quello di un possibile ritorno in Brasile.

«Tutti mi chiedono sempre di tornare al Gremio, ma costo troppo per loro. Potrebbero darmi quello che guadagno qui? No, e allora lasciatemi rimanere qui. Tornerò quando il mio acquisto non dovrà mandare il Gremio in bancarotta, allora sarò pronto per aiutare il club. Sono molto affezionato a loro, è la squadra dove ho iniziato a giocare e dove mi piacerebbe chiudere la carriera. Arriverà il momento di tornare, ma penso di poter fare ancora molto in Europa».