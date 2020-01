Juventus: Dybala, Higuain e la ricerca di combinazioni centrali

Il gol di Higuain in Juventus-Udinese esprime bene il calcio di Sarri. Continua ricerca di combinazioni centrali sullo stretto

Il gol di Higuain in Juventus-Udinese non è solo la prodezza di due campioni. È conseguenza di un certo modo di stare in campo e di un calcio che favorisce certe giocate. Non è stata infatti una situazione isolata, anzi.

Rispetto ad Allegri, che voleva attaccare soprattutto tramite cross e gioco lungo, Sarri cerca combinazioni centrali di prima. Vuole una squadra che faccia tanta densità in mezzo e che i giocatori fraseggino sul breve vicini tra di loro. Un esempio nella slide sopra, in cui i tre attaccanti sono quasi in un fazzoletto di terra.