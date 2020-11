Paulo Dybala è il testimonial scelto dalla Regione Piemonte per la campagna di sensibilizzazione contro il Coronavirus – VIDEO

Paulo Dybala è stato scelto come testimonial dalla Regione Piemonte nella campagna di sensibilizzazione per le tematiche relative al Coronavirus. Lo spot si basa su un’idea semplice efficace: sfruttare la Dybala mask per sensibilizzare l’uso della mascherina.

Un connubio quello tra Regione Piemonte e Juventus che continua anche dopo l’apertura dell’hot-spot davanti all’Allianz Stadium dove vengono effettuati i test rapidi.

