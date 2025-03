Juventus, è già tempo di calciomercato: i bianconeri puntano Ederson dell'Atalanta - Calcio News 24

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto ora. Questo è infatti il periodo dove le società iniziano a programmare la stagione successiva. Lo sa bene la Juventus, che sta lavorando con grande attenzione per rinforzare il proprio organico. Tra i profili studiati dalla dirigenza bianconera spicca quello di Ederson, centrocampista brasiliano attualmente in forza all’Atalanta. Si tratta di un giocatore che ha attirato l’interesse di diversi top club internazionali. La Juventus, consapevole del valore del calciatore e della necessità di migliorare il proprio centrocampo, sta cercando di battere la concorrenza anticipando i tempi.

Juventus: si punta Ederson

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha iniziato a muovere i primi passi concreti per assicurarsi Ederson. I contatti tra Giuntoli e Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Atalanta, sono stati avviati poco più di un mese fa, ma la trattativa si prospetta tutt’altro che semplice. L’Atalanta ha già dimostrato di non voler cedere il brasiliano a cuor leggero. Basti pensare che una proposta di 40 milioni di euro presentata da un club inglese è stata prontamente respinta poche settimane fa. Il lavoro per Giuntoli, dunque, non sarà semplice.

Ederson è un centrocampista moderno, apprezzato per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, e sempre con molta efficacia. La sua duttilità è una qualità fondamentale che ha attirato l’attenzione di tecnici e società di alto profilo, a livello internazionale. La Juventus vede in Ederson una possibile soluzione ai problemi della squadra, considerando che questo è stato il reparto più in difficoltà negli ultimi mesi. La versatilità del giocatore consentirebbe a Motta di poter contare su una maggiore flessibilità tattica, in una squadra attualmente povera di soluzioni alternative.

Un ulteriore ostacolo nella corsa a Ederson è rappresentato dall’interesse di club come il Manchester City e il Manchester United. La competizione con queste grandi realtà calcistiche rende la trattativa ancor più complicata, sia dal punto di vista economico che progettuale. La Juventus dovrà infatti convincere il giocatore non solo con una proposta economica all’altezza, ma anche con un progetto tecnico in grado di attrarre il brasiliano e di garantirgli un ruolo centrale nella squadra. Sarà proprio quello lo snodo cruciale, considerando che nei top team inglesi Ederson giocherebbe meno e non da titolare indiscusso.

Vietato ripetere gli stessi errori

Oggi il centrocampo della Juventus si regge su alcune certezze, come Manuel Locatelli, che rappresenta un punto di riferimento per la squadra. Un giocatore che non ruba gli occhi degli spettatori, ma incredibilmente concreto e utile. Non a caso, è anche per merito di Locatelli se la Juve è tornata in lizza nelle quote sulla vincente Serie A, considerando la distanza piuttosto ridotta da Inter e Napoli. Di contro, come anticipato, il centrocampo della Juve sta attraversando non poche difficoltà, a causa di alcune prestazioni altalenanti.

Basti ad esempio pensare alla delusione portata dalle prestazioni di Koopmeiners, un altro gioiello dell’Atalanta, che ha però fallito. In sintesi, i bianconeri non dovranno ripetere gli errori del recente passato: è d’obbligo rinforzare il centrocampo con un innesto di reale qualità, pronto sin da subito per i grandi palcoscenici e in grado di fare la differenza.