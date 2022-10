Juventus, con il Maccabi sfida decisiva per Allegri: dovesse perdere...

La sfida con il Maccabi Haifa per la Juventus è senza dubbio decisiva e dovesse arrivare un risultato negativo anche Allegri rischierebbe

L’esonero al momento non è tra le scelte della società, ma da qui alla sosta per il Mondiale verranno tracciate delle linee per capire a che punto è la squadra. Non è da escludere un cambio non dovesse arrivare la svolta richiesta dalla dirigenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.