Juventus, Galeone rivela: «Ad Allegri piace Bernardeschi più di Chiesa»

L’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato in vista di Inter-Juve, facendo una rivelazione su Max Allegri

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena sul tecnico dei bianconeri.

FORMAZIONE JUVE – «Non so ma direi Chiellini sicuro… Fosse per me, metterei De Ligt, Bonucci e Chiellini, più Cuadrado e Alex Sandro. E Bernardeschi, che a Max piace tanto, più di Chiesa, che è un po’ anarchico e fatica con le squadre chiuse».

INTER-JUVE – «Niente stadio e magari, a tratti, niente tv. Quando capisco che una squadra per cui tifo rischia, cambio canale. Io credo che per Max sia importante non fermare la striscia positiva: a me un pari non dispiacerebbe, mentre con una sconfitta si farebbe dura. In campo, vedo che l’Inter ora corre più pericoli che con Conte: per me si può attaccare in mezzo, dove Brozovic e le mezze ali vogliono attaccare molto. Magari Max metterà un uomo tra le linee, un Dybala o un Ramsey».

