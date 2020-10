Juventus, Garlando su Pirlo: «Il tempo dei manifesti rivoluzionari è finito»

La Juventus fatica e non riesce ad ingranare: l’analisi di Garlando sui bianconeri e il lavoro di Pirlo

Momento difficile per la Juventus. C’è Andrea Pirlo sulla graticola dopo la deludente prestazione contro il Barcellona e la sconfitta per 2-0 nel match di ieri sera in Champions League.

Luigi Garlando, su La Gazzetta dello Sport, analizza il momento dei bianconeri e del tecnico: «Pirlo ha diritto a tempo e pazienza, ma in società come la Juve – dove il risultato è culto – il tempo scorre molto più rapido. A fine ottobre è lecito pretendere che si veda in campo più di quanto visto ieri. Il tempo dei manifesti programmatici e rivoluzionari è finito».