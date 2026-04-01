Juventus Genoa, il duello Perin Di Gregorio continua: Spalletti è orientato verso questa scelta! Le ultimissime

Juventus Genoa, ballottaggio in porta: Perin in vantaggio su Di Gregorio verso la decisione finale. Gli aggiornamenti

La sfida di campionato all’Allianz Stadium avrà un sapore speciale per Mattia Perin. Di fronte alla Juventus arriverà infatti il Genoa, il club che più di ogni altro ha contribuito alla sua crescita, dentro e fuori dal campo. Con la maglia rossoblù, il portiere ha compiuto le tappe decisive della propria maturazione, fino a guadagnarsi il salto in bianconero grazie alle prestazioni di alto livello offerte in Liguria.

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Nell’ultimo mese, però, le gerarchie tra i pali hanno subito un cambiamento inatteso. Quella che sembrava una semplice rotazione per far rifiatare Di Gregorio si è trasformata in una vera e propria investitura tecnica. Luciano Spalletti ha infatti concesso continuità a Perin, schierandolo titolare contro Galatasaray, Roma, Pisa, Udinese e Sassuolo: cinque presenze consecutive che raccontano più di qualsiasi dichiarazione.

Le indicazioni emerse dagli allenamenti alla Continassa in vista della sfida contro la squadra di Daniele De Rossi vanno nella stessa direzione. Spalletti scioglierà il dubbio solo a ridosso del match, ma la sensazione è che Perin sia ormai in vantaggio su Di Gregorio e destinato a partire ancora una volta dal primo minuto.