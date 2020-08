Juventus, Higuain in trattativa avanzata con l’Inter Miami

L’attaccante argentino potrebbe raggiungere Blaise Matuidi all’Inter Miami

Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere in America, all’Inter Miami dove si è da poco trasferito anche l’altro ex juventino Blaise Matuidi. La Juventus starebbe lavorando alla risoluzione del contratto dell’argentino che, dal canto suo, sarebbe in contatto con il club di Mls.

Come riportato da Obs, Higuain sarebbe in trattativa avanzata proprio con con la squadra di proprietà di David Beckham. Il Pipita sarebbe attirato dall’ipotesi di giocare negli Stati Uniti.