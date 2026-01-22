Juventus, scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l’ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie

Juventus, individuato il nuovo vice Kalulu: la dirigenza valuta l’ultima idea per rinforzare la fascia destra, i dettagli

La Juventus, rinvigorita dal successo europeo contro il Benfica che ha spalancato le porte ai playoff di Champions League, non limita le proprie manovre di mercato al solo reparto offensivo. Mentre la trattativa per il nuovo centravanti procede spedita, la dirigenza ha rivolto l’attenzione anche alla linea difensiva, individuando un’esigenza precisa per completare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. Come riportato da Sky Sport, tra i profili monitorati con maggiore interesse c’è quello di Juanlu Sanchez, giovane terzino destro del Siviglia.

La necessità nasce dal bisogno di affiancare a Pierre Kalulu un vice affidabile, in grado di garantire rotazioni di qualità in vista del fitto calendario della seconda parte di stagione. La Juventus, però, intende muoversi nel solco della sostenibilità economica: l’operazione verrà presa in considerazione solo se il Siviglia aprirà alla formula del prestito con diritto di riscatto. Nessun investimento immediato a titolo definitivo, né obblighi futuri che possano appesantire il budget senza adeguate certezze tecniche.

Juanlu Sanchez, classe 2003, rappresenta un profilo che intriga per caratteristiche e prospettiva: rapido, duttile e capace di coprire entrambe le fasi con intensità. La riuscita dell’affare dipende interamente dalla disponibilità del club andaluso ad accettare la formula proposta dai bianconeri. In caso di apertura, la trattativa potrebbe accelerare rapidamente, permettendo alla Juventus di consegnare a Spalletti un’alternativa credibile sulla fascia destra e mantenere alto il livello competitivo in vista delle sfide europee che attendono la squadra.

