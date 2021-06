Juventus, incontro Cherubini-Mendes per Ronaldo: decisione entro luglio

Cherubini ha incontrato Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo: la decisione definitiva arriverà entro luglio

Secondo Tuttosport mercoledì Jorge Mendes avrebbe visto anche la Juventus a Milano. Una chiacchierata con Federico Cherubini per parlare di Cristiano Ronaldo. Il colloquio non ha deciso il futuro di Ronaldo, ma è stato utile per avere un confronto diretto. Le ipotesi più concrete per il futuro del portoghese restano United (scambio con Pogba) e sbarco al PSG.

Ma ad oggi l’offerta più conveniente è quella della Juve. La decisione finale è nelle mani di CR7, ma difficilmente si andrà oltre metà-fine luglio. I bianconeri hanno bisogno di programmare il futuro.