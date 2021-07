Juventus, atteso l’incontro con Mendes: il futuro di Ronaldo

Ronaldo Juve, atteso l’incontro con Mendes: tutti i dettagli sul futuro del fuoriclasse portoghese. Le novità

I quotidiani oggi in edicola hanno analizzato nel dettaglio la situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo Tuttosport, al momento le possibilità che CR7 resti sono più alte rispetto a quelle che vada via.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra la Juve e Jorge Mendes, che potrebbe tornare utile per iniziare a fare chiarezza. Il club bianconero ha fretta: che resti o vada via, preferisce saperlo il prima possibile, in modo da potersi organizzare di conseguenza.

