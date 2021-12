Juventus, infortunio Dybala contro il Venezia: le condizioni della Joya

Dura solo 10′ la partita di Dybala contro il Venezia. L’attaccante della Juventus costretto a uscire per infortunio

Tegola per la Juventus, 10 minuti dopo il fischio d’inizio del match contro il Venezia. Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio, con Kaio Jorge che ha preso il suo posto in attacco.

Smorfia di dolore per l’argentino, che non è riuscito a proseguire la sua partita. Come riferito da Dazn, problema al ginocchio destro per la Joya.

