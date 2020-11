Juventus, l’Everton si defila per Khedira: assalto a Fernandinho

L’Everton avrebbe messo in cima alla lista degli obiettivi Fernandinho e non Khedira della Juventus

Negli ultimi tempi Sami Khedira è stato accostato anche all’Everton dell’estimatore Carlo Ancelotti. Il tedesco è in uscita dalla Juventus, che cerca sempre un accordo per la risoluzione del contratto.

L’Everton però, come scrive il Mirror, avrebbe messo in cima alla lista della spesa Fernandinho del Manchester City per rinforzare il pacchetto di centrocampo di Ancelotti nella finestra invernale del mercato.