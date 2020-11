Juventus, Khedira si smarca: «Sogno di giocare in Premier League»

Sami Khedira, legato ancora alla Juventus, ha raccontato il suo sogno di giocare in Premier League

Intervistato da Sky Germany, Sami Khedira ha raccontato di avere un sogno: giocare in Premier League. Le parole del centrocampista della Juventus sul campionato inglese e su Mourinho.

PREMIER – «Quando ero un bambino è sempre stato un figlio sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è… Diventare parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare di Premier League da quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League».