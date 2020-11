Juventus, Khedira: «Voglio giocare, ma non è colpa di Pirlo»

Sami Khedira ha parlato del suo futuro e della situazione in bianconero

Sami Khedira, centrocampista tedesco ai margini del progetto Juventus, ha svelato alla ZDF le sue intenzioni per il futuro.

FUORI DAL PROGETTO JUVE – «Non è frustrante, ma ovviamente non si può essere soddisfatti. Io voglio certamente giocare, ma la colpa non è di Andrea Pirlo. Lui vuole giocare il suo calcio ed io devo accettarlo. Quando me ne andrò mi piacerebbe essere ricordato dalla Juventus come un grande calciatore. Magari in questa fase come la miglior riserva o il miglior giocatore non considerato che abbiano mai avuto. Se non puoi dare il contributo in campo durante le partite, puoi farlo in allenamento e fuori dal campo».