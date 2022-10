Filip Kostic, esterno della Juventus, ha parlato prima del match contro l’Empoli: le dichiarazioni del serbo

Filip Kostic ha parlato ai microfoni di JTV prima di Juve Empoli.

LE PAROLE – «È una gara molto importante per noi, dobbiamo dare continuità dopo l’ultima vittoria nel derby. Sarà una partita complicata, speriamo di vincere contro una buona squadra come l’Empoli. Come sto fisicamente? Sono pronto a dare il massimo».