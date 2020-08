Juventus, la mossa di Pirlo: Nesta come vice allenatore, un altro campione del mondo per completare il prossimo staff bianconero

Andrea Pirlo sta cercando di completare il nuovo staff in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore della Juventus – si legge in taglio basso sul Corriere dello Sport in edicola oggi – potrebbe entrare a far parte del nuovo organico dei bianconeri.

Al momento è solo un’idea, ma Pirlo vuole esperienza in panchina. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro della squadra.