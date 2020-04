Juventus, manca soltanto un test per Dybala. Ci sarà il via libera? L’argentino sta attendendo l’esito del quarto tampone

Manca soltanto un test per Paulo Dybala, poi ci sarà il via libera? Domanda più che lecita visto che il giocatore sta attendendo risultati dal quarto tampone, come riportato dal Corriere dello Sport.

L’argentino della Juve – si legge – attenderà l’esito del test. Una volta confermata la negatività il giocatore riceverà il via libera per potersi allenare e rientrare in gruppo in maniera graduale.