Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime

Juventus, McKennie agirà da numero 9 col Galatasaray e un messaggio netto per il futuro: dentro alla situazione rinnovo dell’americano

Dalla teoria alla pratica, nel palcoscenico più caldo d’Europa. Quella che sembrava una provocazione tattica di Luciano Spalletti sta per diventare realtà nella notte di Istanbul. Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è anche Galatasaray-Juventus e contro i turchi, in una sfida cruciale di Champions League, i bianconeri si affideranno a un “falso nove” molto atipico: Weston McKennie. Lo riporta Tuttosport.

Emergenza totale: fuori David e Vlahovic

La mossa nasce da una necessità clinica prima che tecnica. L’infermeria bianconera ha presentato il conto nel momento peggiore: oltre all’assenza nota di Dusan Vlahovic, si è aggiunto il forfait last-minute di Jonathan David. L’attaccante canadese si è fermato per un fastidio all’inguine proprio alla vigilia della partenza. Con Lois Openda unica alternativa di ruolo, Spalletti ha scelto l’usato sicuro. O meglio, l’usato “universale”.

L’investitura: “Attacca la profondità come pochi”

“McKennie è un attaccante centrale perfetto”, aveva profetizzato il tecnico toscano dopo la vittoria col Napoli. Il motivo è semplice: il centrocampista texano possiede tempi di inserimento unici, un dominio aereo invidiabile e quella capacità di “giocare per farsi dire bravo” prendendo decisioni cruciali negli ultimi metri. Sarà dunque lui a sfidare a distanza Victor Osimhen. Un duello impari sulla carta, ma che i numeri di Wes nobilitano: in Champions League, tra Schalke e Juve, vanta già 10 gol in 41 presenze.

Il fattore Yildiz e il nodo rinnovo

McKennie si avvicina alla bolgia del Rams Park con calma olimpica, sperando che la presenza in campo di Kenan Yildiz possa addolcire l’accoglienza dei tifosi locali. Mentre il campo chiama, il futuro incombe: con il contratto in scadenza e il rischio di un addio a parametro zero, ogni prestazione di McKennie diventa un messaggio alla dirigenza. Ma stasera conta solo l’Europa: “Gioco dove vuole il mister, anche in porta”, ha assicurato il texano. E Spalletti si fida ciecamente del suo nuovo bomber improvvisato.

