Juventus, Morata in bilico: l’intreccio di mercato con l’Atletico Madrid

Dalla Spagna hanno inserito il nome di Morata al centro di un intreccio di mercato. Lo spagnolo sarà riscattato dalla Juventus?

La Juventus sta valutando il futuro di Alvaro Morata, attaccante ancora di proprietà dell’Atletico Madrid e che potrebbe essere riscattato a fine stagione. Ma anche no.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, infatti, la cifra per il riscatto di Morata (35 milioni) è considerata alta per i bianconeri. La Juve vorrebbe offrire Weston McKennie come contropartita. Altrimenti si fionderà direttamente su Dusan Vlahovic.