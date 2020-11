Lapo Elkann commenta le vicende relative a Juventus-Napoli e alle decisioni sulla gara non disputata all’Allianz Stadium

Lapo Elkann, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha parlato delle vicende relative a Juventus-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

«Penso che ci siano delle regole che vanno rispettate. Le regole valgono per il Milan, per il Napoli, sono le stesse per qualsiasi squadra. Gattuso? Gli voglio fare i complimenti, è una persona che stimo moltissimo».

