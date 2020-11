Juventus-Napoli, Lo Monaco: «Alla fine la gara si rigiocherà»

Pietro Lo Monaco ha parlato in merito a Juventus-Napoli e alla decisione del Giudice Sportivo. Ecco le sue parole

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ha parlato a ilnapolionline.com. Le sue parole su Juventus-Napoli.

«Alla fine credo anche che alla lunga si arriverà a rigiocare la partita. Il Napoli non poteva partire per Torino per ovvi motivi di causa di forza maggiore, visto che l’Asl ha detto di restare in città. Il buonsenso alla lunga prevarrà e credo che la gara dell’Allianz si disputerà e non sarà diversamente».