Juventus-Napoli: formaizoni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Nuovo duello tra Juventus e Napoli! All’Allianz Stadium, alle ore 18, si affrontano le due squadre che si sono contese lo Scudetto negli ultimi anni. La Juve vuole vincere per allungare, il Napoli invece vuole battere i rivali per agganciarli al primo posto. Si preannuncia una sfida scoppiettante. Allegri dovrà fare a meno di De Sciglio, Spinazzola, Khedira e Douglas Costa. Ancelotti non ha convocato Meret e Ghoulam, oltre a Chiriches e Younes. Restate collegati su questa pagina: presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli: formazioni ufficiali

Juventus-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Allegri ha annunciato 7 titolari: giocano Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Poi Pjanic, Mandzukic, Matuidi, Ronaldo e Szczesny. Dubbi Cancelo-Cuadrado e Bernardeschi-Dybala. Qualche dubbio anche nel Napoli di Ancelotti con il ballottaggio Hysaj-Malcuit e Mertens-Milik.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

Le parole di Allegri prima della gara: «Sarà una bella partita, conterà più per loro che per noi dal punto di vista della classifica. il Napoli non ha cambiato calciatori ma hanno cambiato allenatore: Ancelotti ha vinto in Italia e all’estero, la squadra sta prendendo le sembianze del suo allenatore. Noi dobbiamo riscattare la sconfitta della scorsa stagione e siamo in un buon momento. Dybala? Devo fare delle scelte, deciderò dopo l’allenamento di oggi: martedì giocheremo un’altra partita importante. Il Napoli è tre punti dietro, l’Inter si sta riprendendo mentre Milan e Roma sono ancora indietro. Vincere è sempre difficile, per noi sarà l’ennesima sfida. Il Napoli in campo si difende diversamente rispetto lo scorso anno, mentre nella fase offensiva gioca come sappiamo, i calciatori si conoscono. Giocano Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. Poi Pjanic, Mandzukic, Matuidi e Ronaldo: per gli altri arrangiatevi».

Così invece Ancelotti: «E’ un test molto importante per capire il nostro momento: per me è buono, con la Juventus avremo ulteriori conferme oppure faremo un passo indietro. Io ho fiducia, arriviamo in condizioni ottimali nonostante il calendario complicato. Avrei sperato di arrivare a questo appuntamento così, dovremo ripeterci contro una grande squadra. L’avventura a Torino fu negativa per i risultati, ma mi aiutò a crescere ed a capire come funzionava l’organizzazione societaria. Non la considero un’esperienza negativa, c’è eccitazione per la gara ma anche serenità. Allegri ha grande esperienza, conosce benissimo come giochiamo e cosa abbiamo cambiato: non credo sia particolarmente preoccupato, nel calcio non ci sono più segreti. La squadra è già motivata quando si giocano partite come queste, meno si parla e meno danni si fanno. Vale tre punti, non di più: è chiaro che una vittoria ci darebbe entusiasmo, la squadra è giovane. Cristiano Ronaldo?Nutro infinita riconoscenza, soprattutto per le qualità umane: sono felice che sia venuto in Italia, per il nostro calcio. Per me merita sempre il Pallone d’Oro, ma questo c’è anche Modric, un altro calciatore a cui sono molto affezionato e che ha fatto molto bene».

Juventus-Napoli: i precedenti del match

Ben 161 i precedenti tra Juventus e Napoli con 75 vittorie per la Juventus e 38 per il Napoli, e con 48 pareggi. Sono invece 144 i confronti diretti in Serie A tra Juve e Napoli: 66 successi bianconeri, 31 azzurri e 47 pareggi. Settantadue invece i precedenti a Torino con 44 vittorie della Juve, 8 del Napoli e 20 pareggi. Lo scorso anno, la sfida tra Juve e Napoli si concluse con la vittoria degli azzurri per 0-1 con gol di Koulibaly..

Juventus-Napoli: l’arbitro del match

Sarà il livornese Luca Banti a dirigere la partitissima tra Juventus e Napoli. Il fischietto toscano sarà assistito da Manganelli e Vuoto, mentre il quarto uomo sarà il signor Di Bello. Al Var Fabbri e Giallatini. Sono 31 i confronti con la Juve diretti da Banti e il bilancio sorride ai bianconeri: 22 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima gara dei bianconeri diretta dal fischietto di Livorno è stata quella contro Lazio dello scorso marzo, vinta per 1-0 con il gol di Dybala nel recupero. Sono invece 34 i precedenti totali tra Banti e il Napoli: 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Curiosamente, anche l’ultimo precedente tra Banti e il Napoli è con la Lazio: anche in questo caso sconfitta per i laziali.

Juventus-Napoli Streaming: dove vederla in tv

