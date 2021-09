Juventus, Nedved: «Vogliamo fare bene. La formazione può metterli in difficoltà»

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato prima del match di Champions League contro il Chelsea. Le sue parole

Pavel Nedved ha parlato a Juventus TVprima di Juve-Chelsea. Ecco le sue dichiarazioni.

JUVE CHELSEA – «Li affrontiamo con grande voglia, dispiace non avere lo stadio pieno. I ragazzi hanno voglia di fare bene contro i campioni d’Europa».

CHELSEA – «È molto difficile non solo fargli gol, ma anche tirargli in porta. Tuchel è un allenatore molto bravo, gli ha dato una misura giusta. Noi proviamo a fare 4-3-3 con due esterni veloci e un centravanti che non è un centravanti. Sarà curioso da vedere».

FORMAZIONE ATIPICA – «Non credo che Tuchel se lo aspettava. È una formazione che può metterli in difficoltà, speriamo che i giocatori mettano in pratica ciò che ha in testa Allegri».

MENTALMENTE – «I ragazzi stanno bene, non sono stati accompagnati dai risultati prima. Adesso stanno arrivando, quindi si sta meglio ma bisogna migliorare».

