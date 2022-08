Juventus, Nicolodi: «Ecco che tipo di giocatore è Kostic»

Pietro Nicolodi, giornalista Sky ed esperto di Bundesliga, ha tracciato un profilo di Filip Kostic, esterno vicino alla Juventus

Pietro Nicolodi è stato intervistato da Juventusnews24 per tracciare un profilo di Filip Kostic.

LE PAROLE – «Lo vedrei meglio nel ruolo che ha sempre fatto, con compiti più offensivi e coperto da tre difensori dietro. Può anche starci in un tridente con Di Maria e Vlahovic, aspettando ovviamente Chiesa. Sono convinto abbia la maturità giusta per adattarsi, basta che alla Juve siano consci di che giocatore stanno andando ad acquistare. Spero non gli chiedano di fare cose che non sono nelle sue corde. Kostic è un giocatore molto più forte dalla metà campo in su, nonostante, ripeto, sia migliorato molto anche nei recuperi. La sua velocità di base è spaventosa e può arrivare ovunque, la sua capacità di fare assist a ripetizione va sfruttata. Non gli chiederei di fare il terzino perchè quella non è roba per lui. Poi magari diventa il migliore di sempre in questo ruolo, ma ad oggi non ce lo vedo».

