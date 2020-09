Juventus, nuovo scenario per il futuro di De Sciglio

La Juventus avrebbe preso una decisione per quanto riguarda il futuro di Mattia De Sciglio

Due partite senza Alex Sandro, ma Andrea Pirlo ha deciso di non schierare Mattia De Sciglio nel ruolo di terzino sinistro. Il futuro dell’ex Milan, però, potrebbe essere ancora alla Juventus.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, infatti, il club bianconero avrebbe deciso di confermare De Sciglio ancora per una stagione. Lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui la dirigenza juventina decidesse di affondare il colpo per Emerson Palmieri in questa ultima settimana di mercato.