Juventus, occhio al Villareal: solo un’italiana è riuscita a eliminarli!

Juventus, i precedenti sorridono al Villareal: solo un’italiana è riuscita a sconfiggerli nelle gare ad eliminazione diretta!

La sfida di stasera dell’Allianz Stadium può decidere la stagione di Juventus e Villareal. A caricare l’atmosfera, il quotidiano spagnolo Marca, che ricorda di come il “Sottomarino giallo” non vada mai in Italia per turismo.

Nella sua (breve) storia, il Villareal ha già eliminato, contando tutte le coppe europee, Inter, Napoli (due volte), Torino, Brescia e la Roma (nel 2003). L’unica italiana ad aver eliminato i valenciani? Proprio la Roma, nell’Europa League 2016-2017, con un clamoroso 0-4 allo stadio De la Ceràmica.

Questa stagione il Villareal ha già affrontato un’italiana: si tratta dell’Atalanta, che nella fase a gironi ha perso 2-3 a Bergamo e ha pareggiato 2-2 in Spagna.

Insomma, per quanto (poco) conta, i precedenti sul suolo italico sono a favore del Villareal.