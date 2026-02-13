Juventus, Ottolini a DAZN: «Essere tornato è un’emozione forte. Ecco cos’è successo con Kolo Muani a gennaio, sui rinnovi di Spalletti e McKennie dico questo»

Juventus, Ottolini a DAZN: ecco le parole del direttore sportivo bianconero su diversi temi. Cosa ha detto

Il direttore sportivo della Juve Marco Ottolini ha rilasciato una lunga intervista a DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

SUL RITORNO ALLA JUVE – «Sono emozioni forti, avevo già passato 4 anni qui molto belli, poi ho avuto la fortuna di crescere come dirigente, di avere esempi di livello ed è un club che solo a viverci quotidianamente ti fa proprio crescere. Ho avuto l’opportunità di tornare e per me è stato un grande orgoglio e una grande felicità, sono molto contento di poter ricominciare a lavorare qui»

RINNOVO YILDIZ – «Siamo stati molto felici. Io ho vissuto anche il suo arrivo, l’ho visto crescere. Arrivare a un rinnovo del genere è un grande merito del ragazzo e di quello che ha fatto. Come club siamo assolutamente contenti di continuare con lui, ciò dimostra anche la volontà della proprietà e quello che vogliamo ottenere come club. Vogliamo tenerci i più bravi, Yildiz è un talento mondiale, il fatto che continui con la Juventus ci da grande soddisfazione»

HOLM E BOGA – «C’era la volontà di inserire delle caratteristiche diverse e ci siamo riusciti. Holm ci dà più fisicità, che era anche una richiesta del mister, Boga è un giocatore di esperienza, conosce la Serie A, ha la capacità di cambiare le partite. Ci possono dare qualche soluzione in più, sono funzionali»

KOLO MUANI – «Il mercato di gennaio è molto particolare, è una regola che vale un po’ per tutti. Non c’è stata l’occasione di far combaciare le varie cose. C’è stato interesse per Kolo Muani, c’è stato qualche colloquio, ma non si è potuta concretizzare per vari motivi»

SUL MERCATO ESTIVO – «Il mercato estivo sarà completamente diverso, si farà un programma generale, non solamente incentrato sull’attaccante. Siamo molto contenti di quelli che abbiamo, mancano ancora diversi mesi, abbiamo partite importantissime davanti, poi faremo le considerazioni del caso»

RINNOVO MCKENNIE – «Ne stiamo parlando»

SU SPALLETTI – «Siamo estremamente contenti di lui, è sotto gli occhi di tutti il miglioramento che ha avuto la squadra. Siamo molto contenti del lavoro del mister e del suo staff, siamo assolutamente tranquilli. Abbiamo gare importanti, poi ci sentiremo con lui e andremo avanti»

L’INTERVISTA COMPLETA AD OTTOLINI