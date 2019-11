Juventus, Paratici: «Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento»

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima dell’inizio di Lokomotiv-Juventus. Le parole del ds bianconero

Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio di Lokomotiv Mosca-Juventus. Queste le dichiarazioni del ds bianconero.

CHAMPIONS – «Siamo abituati a giocare la Champions, non pensiamo sia un match point, pensiamo a giocare la miglior gara possibile per portare a casa i tre punti. Siamo in continua crescita anche sotto il profilo delle prestazioni, e questo ci lascia ben sperare. Abbiamo grandi margini di miglioramento, poi chiaro che è il risultato che conta».

DE LIGT – «De Ligt sta meglio, ma ha preso un brutto colpo nel derby e stasera non era disponibile. Speriamo di recuperarlo al più presto»