Juventus, Paratici: «Dybala su un’altalena. Scudetto? Pochi calcoli»

Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match di Serie A contro il Crotone.

CROTONE – «Le partite bisogna sempre vincerle e affrontarle con un certo tipo di mentalità. Stasera faremo un’ottima partita, non dobbiamo pensare chi affrontiamo ma come».

DYBALA – «Paulo ha ancora qualche problemino. È un po’ su un’altalena: alcuni giorni sta meglio, altri peggio. In Champions sembrava più avanti, poi ha risentito dolore. Per quanto riguarda il rinnovo, ne stiamo parlando e andremo avanti nei prossimi giorni e mesi».

SCUDETTO – «Giochiamo tantissimo, ogni tre giorni. Affrontiamo una partita per volta cercando di vincerne il più possibile, poi vedremo ad aprile. Non starei troppo a far conti di vario tipo».

CRITICHE – «Quando sei intelligente valuti e cerchi di prendere il meglio per cercare di migliorarti. Sia quelle negative che positive servono. Quando finisce una gara sai benissimo cosa hai fatto bene e cosa meno».