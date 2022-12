Juventus, Paratici intercettato: «Faccio il mercato per tutte»

L’intercettazione di Fabio Paratici, ex dirigente della Juventus e attuale direttore sportivo del Tottenham in Inghilterra

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, ci sarebbero altre cinque squadre (Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli e Udinese) coinvolte nel caso plusvalenze che sta vedendo protagonista la Juventus. Di seguito l’intercettazione di Fabio Paratici con il direttore sportivo del Pisa, Giovanni Corrado su Lorenzo Lucca.

PARATICI – «L’ho sempre fatto, anche con Caldara, l’operazione devi farmela fare a me! Dammi retta, l’operazione la faccio io anche per il Pisa! Tu devi darmi solo le linee, la metto a posto io. L’ho fatto per il Genoa tutta la vita, l’ho fatto per l’Atalanta tutta la vita, l’ho fatto per il Sassuolo tutta la vita. Quando ho i parametri dopo sistemo tutto. Quando io facevo l’operazione per l’Atalanta o per il Genoa non è che pensavo alla Juve. Pensavo: il Genoa deve star bene perché se non deve fare l’operazione, allora come lo devo fare? Gli do un fisso, gli do un bonus che rimane al Genoa, gli do un bonus quando arriva alla Juve. Se va tutto bene troppi soldi per tutti! Dammi retta, fammi fare a me l’operazione».