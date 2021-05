Juventus, Pirlo confermato dopo la Coppa Italia? Lo scenario

Andrea Pirlo, quale futuro nella Juve? La Coppa Italia apre ad un nuovo scenario per il tecnico bianconero

Dopo la vittoria della Coppa Italia al Mapei Stadium, secondo trofeo stagionale per la Juve, il futuro di Andrea Pirlo potrebbe cambiare. Come evidenzia il Corriere della Sera, il Maestro è ancora vivo dopo due coppe e la possibilità, seppur “casuale”, di finire in Champions League.

Nonostante la stagione difficile, ora la dirigenza potrebbe decidere di confermare l’ex centrocampista alla guida della squadra e di concedergli la chance di cominciare davvero un ciclo.

