Giorgio Chiellini giocherà titolare mercoledì in Coppa Italia contro il Genoa. Lo ha confermato il tecnico della Juventus Andrea Pirlo

Dopo la vittoria per 2-1 sul Sassuolo, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa annunciando che Giorgio Chiellini giocherà titolare mercoledì in Coppa Italia contro il Genoa. Le sue parole.

«Mercoledì Giorgio giocherà. Sta molto meglio, si sta allenando con continuità quindi mercoledì avrà spazio per mettere minuti nelle gambe».