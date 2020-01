La Juventus ha raggiunto un accordo con l’Anderlecht per la cessione in prestito di Pjaca: il croato lascia la Serie A

Marko Pjaca saluta la Juventus e si prepara a iniziare una nuova avventura nella Jupiler League con la maglia dell’Anderlecht.

Come riportato da Sky Sport, i club hanno raggiunto l’accordo per l’attaccante croato sulla base del prestito senza diritto di riscatto, ma con opzione per un altro anno di prestito.