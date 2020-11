Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala. Real, Barça, Tottenham e PSG sul numero dieci

Momento difficile alla Juventus per Paulo Dybala, lontano dalle sue migliori prestazioni in questo inizio di stagione. Anche la questione rinnovo si è complicata, con l’incontro tra le parti che ancora non è stato fissato.

Il club bianconero – sottolinea il portale Todofichajes.com – starebbe pensando di mettere in vendita il numero dieci per ripianare il bilancio e registrare un corposa plusvalenza. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe fissato a 80 milioni il prezzo per la partenza dell’ex Palermo che piace a Real Madrid, Barcellona, Tottenham e PSG. Le due grandi di Spagna, in caso di addio alla Juventus, sarebbero le mete preferite dalla ‘Joya’.