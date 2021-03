Juventus, probabile formazioni: McKennie favorito su Ramsey

Probabili formazioni Juventus Spezia: le ultime sulle scelte di Pirlo allo Stadium. I due possibili schieramenti

La Juventus e lo Spezia si affrontano questa sera all’Allianz Stadium nella partita valida per la 25esima giornata di Serie A. Andrea Pirlo ritrova Danilo dopo la squalifica che rientrerà regolarmente nella linea difensiva che dovrebbe essere completata da Demiral, De Ligt e Alex Sandro.

PER TUTTE LE NTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

A centrocampo McKennie favorito su Ramsey per partire dal primo minuto. In attacco sarà ancora Kulusevski-Ronaldo visto che Morata non è al meglio.

Probabile formazione Juventus

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo

Probabile formazione Spezia

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano