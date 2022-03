Juventus, quanti soldi persi: l’eliminazione costa tantissimo

Con l’eliminazione agli ottavi di Champions League, la Juventus vede andare in fumo tantissimi soldi

L’eliminazione prematura dalla Champions League avrà ripercussioni anche a livello economico sul mondo Juventus. I bianconeri hanno chiuso la campagna europea con un bottino complessivo di circa 84 milioni: 79 sono i premi Uefa (15,64 per la partecipazione, 15 per i risultati nel girone, 9,6 per la qualificazione agli ottavi, 30,7 per il ranking storico, 8 milioni per il market pool) e 5 gli incassi allo stadio delle quattro partite casalinghe.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se fosse andata avanti in Europa (con i 15 milioni in più dei quarti e i 16-17 delle semifinali) la Juventus avrebbe potuto ridurre una perdita di bilancio. L’esercizio 2021-22, secondo i calcoli della Rosea, dovrebbe chiudere con una perdita più o meno dello stesso livello dell’anno scorso, attorno ai 200 milioni.

