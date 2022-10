Futuro Rabiot, tra rinnovo e campo: il pensiero della Juventus

Cessione, conferma, rinnovo, non si può certo dire che l’estate di Rabiot non sia stata turbolenta alla Juventus, ma ora l’idea è trattenerlo

Nell’ultimo giorno di mercato vicinissimo a un passaggio al Manchester United, poi il no e la voglia di restare per essere decisivo in bianconero. Troppo presto bollato come un giocatore scarsi, Adrien sta facendo vedere tutte le sue qualità. Capacità fisiche e di inserimento, oltre che di corsa e recupero palla. Rabiot cerca conferme con il Milan e il pensiero della Juve è quello del rinnovo a cifre vantaggiose. Lo scrive Tuttosport.