Juventus, Rabiot: «Vogliamo vincere. Devo segnare di più»

Adrien Rabiot ha parlato prima di Napoli-Juventus: ecco le dichiarazioni del centrocampista francese sulla gara

Adrien Rabiot ha parlato prima di Napoli-Juve ai microfoni di Juventus TV.

«Dobbiamo vincere per questo dobbiamo giocare con fiducia, calma e mettere l’impegno giusto. Vedremo, sarà una partita difficile per l’ambiente, è importante rimanere tranquilli. Il loro punto di forza? Secondo me attaccano bene, mettono tanti uomini in area. Hanno anche dei punti deboli, come i terzini e noi dovremo attaccarli».

Adrien Rabiot ha poi parlato anche ai microfoni di DAZN.

«Adesso mi sento bene, ho giocato due partite. Il mister mi chiede di andare più davanti, fare più gol ed essere più pericoloso in area. Devo fare più gol e assist».