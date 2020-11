Juventus, Ramsey ancora ko: oggi esami, Lazio a rischio

Ramsey è uscito infortunato dalla partita di Champions contro il Ferencvaros. E’ in forte dubbio per il match di campionato contro la Lazio

Nuovo infortunio per Aaron Ramsey, alle prese con un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista gallese è uscito nel corso della ripresa del match di Champions League vinto dai bianconeri in casa del Ferencvaros e oggi si sottoporrà agli esami strumentali.

L’ex Arsenal rischia di saltare l’appuntamento contro la Lazio: secondo Tuttosport, difficilmente il giocatore recupererà in tempo in vista del match di campionato in programma domenica all’Olimpico. in caso di forfait, al suo posto Pirlo si affiderebbe ad uno tra McKennie e Kulusevski.