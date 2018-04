Juventus-Real, Allegri: «Dispiace per il 3-0. Con un Ronaldo così…»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo il 3-0 del Real Madrid sulla Juventus

Non nasconde la sua delusione Massimiliano Allegri dopo il ko della sua Juventus contro il Real Madrid, ma non per questo secondo il tecnico bianconero è tutto da buttare: «Quando giochi contro questi giocatori devi essere assistito da un pizzico di fortuna. Abbiamo preso il primo gol ed eravamo un po’ fermi e passivi. Per un’ora abbiamo fatto una buona partita ma stasera c’è andato tutto contro e di fronte avevamo una squadra devastante. Noi abbiamo avuto occasioni e credo ci sia da fare i complimenti ai ragazzi. Bisogna ripartire subito perché c’è il campionato e una gara a Madrid da andare a giocare: mi dispiace per il terzo gol».

Alla domanda se la distanza rispetto alla finale di Cardiff tra le due squadre sia aumentata, Allegri ha risposto: «Siamo migliorati. Siamo rimasti in dieci e poi la gara diventa impossibile contro una squadra che tecnicamente sbaglia poco e niente. Errori in difesa? La squadra fino al 2-0 ha difeso bene. Abbiamo concesso poco, poi c’è stato quel malinteso e i ragazzi erano stati bravi anche a rimediare. Sul primo gol potevamo evitare e anche sul terzo, però sono quelle partite in cui se non hai un pizzico di fortuna diventa difficile».

Allegri nonostante il 3-0 non sconfessa le sue scelte: «Giocare contro il Real Madrid e pensare di non prendere gol era impossibile. Bisognava giocare per fare gol. Loro hanno Ronaldo che con una mezza palla fa gol e quando c’è un giocatore così parti sempre sotto 1-0 o 2-0. Dispiace aver perso 3-0. Dobbiamo pensare alla stagione perché abbiamo campionato e Coppa Italia».