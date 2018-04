Juventus, Buffon “annuncia” il ritiro: «Champions? Non riuscirò a…»

Le parole di Gigi Buffon nel post-partita di Juventus-Real Madrid

Quello che si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo Juventus-Real Madrid è un Gigi Buffon molto provato. Non c’è soltanto la delusione di aver perso in casa 3 a 0 e di aver compromesso la qualificazione alla semifinale di Champions League. Quello che fa più male, in maniera molto evidente, è che con ogni probabilità non ci sarà un’altra opportunità per rifarsi.

A suggerire che il ritiro è ormai ad un passo è stato lo stesso Gigi, che ha dichiarato: «Cosa provo verso la Champions? Un grande dispiacere, alla fine non si riuscirà probabilmente ad andare avanti e questo purtroppo è un rimpianto, un grande rammarico, ma è anche vero che contro certi avversari devi essere sereno e fare i complimenti agli altri, che sono oggettivamente più forti». Abbiamo appena assistito all’annuncio del ritiro dal calcio di Gigi Buffon?