Juventus, record di sconfitte nell’era Agnelli: Pirlo come Delneri e Ferrara

Andrea Pirlo centra un record negativo della gestione Agnelli: 5 sconfitte in 33 partite come Allegri nel 2015/2016. Il dato

La sconfitta di Oporto segna un punto di non ritorno per la Juventus di Andrea Pirlo almeno a livello statistico: quella del do Dragao è la quinta sconfitta stagionale in 33 partite, record per l’era Agnelli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Come fa notare La Stampa, anche Allegri aveva totalizzato questo ruolino di marcia nel 2015/2016 ma con 11 vittorie consecutive e la rimonta impossibile. Come Pirlo, Delneri e il tandem Ferrara-Zaccheroni.