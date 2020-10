Juventus, regista cercasi: Pirlo e il rebus a centrocampo

Alla Juventus manca un regista, ma Pirlo dovrà fare di necessità virtù

Contro il Barcellona è stato evidente uno dei grandi problemi della Juventus: il centrocampo. Ad Andrea Pirlo, come riporta La Gazzetta dello Sport, manca un regista e gli uomini che ha non riescono a reggere una mediana a due dove bisogna rincorrere e impostare.

Arthur si è visto ben poco in campo, Rabiot continua a essere altalenante, Bentancur non ha concluso l’evoluzione a regista, McKennie è stato fermato dal Covid e Ramsey è stato scelto come trequartista. Mancano le verticalizzazioni, il dato è inferiore al 29%, statistica media in Serie A, e Pirlo dovrà cercare quanto prima una soluzione per il rebus centrocampo.