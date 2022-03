Juventus, ritorno Pogba non impossibile: c’è la prima offerta al calciatore

Calciomercato Juventus: i bianconeri sognano il ritorno di Pogba e avrebbero già pronta la prima offerta per convincerlo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa potrebbe davvero essere l’estate buona perché si concretizzi il ritorno a Torino di Paul Pogba, complice anche il supporto di Mino Raiola, pronto a portare il suo assistito via da Manchester.

La Juve sarebbe pronta a presentare un’offerta da 7,5 milioni fissi di ingaggio più bonus al francese, che arriverebbe ad un totale di incasso di 10 milioni a stagione. Cifra massima alla quale possono ambire i bianconeri, che in ogni caso sperano in mancati rilanci da parte degli altri club interessati (Real Madrid e PSG). Intanto, Allegri sarebbe in pressing sul ragazzo per convincerlo a tornare al lavoro con lui: basterà questo per convincere il numero 6 ad un sacrificio economico?

